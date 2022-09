“In Italia il VAR viene usato in maniera sbagliata. Ogni contatto fisico viene rivisto, così viene meno lo spirito del calcio”

In questo inizio di campionato non sono mancate le polemiche dovute all’utilizzo del VAR, che talvolta hanno coinvolto anche la Fiorentina. Si pensi, ad esempio, al fallo non ravvisato su Quarta che ha portato al gol decisivo del Bologna.

Sull’argomento si è espresso a TMW l’ex arbitro internazionale Paolo Bertini: “E’ uno strumento utile ma da ripensare. Ora ogni tipo di contatto fisico viene rivisto, si concedono rigori che col calcio hanno poco a che fare. Invito l’AIA a rivedere l’utilizzo di questo strumento, prendendo spunto dall’estero dove è usato con meno frequenza. Il calcio è uno sport di contatto, e con questo sistema rischia di snaturarsi”.