In Italia si comincia a giocare… alle 12? L’idea del presidente della Serie C: “Combatteremo la crisi energetica”

Ormai da circa un decennio, l’Italia si è abituata al lunch match, ovvero la partita della domenica alle ore 12:30. Eppure, sembra esserci un’ulteriore novità a livello di orari: le partite alle 12. Questa è l’ultima idea di Francesco Ghirelli, presidente della Serie C, che ufficializza la prima gara del calcio professionistico italiano che si giocherà a questo inusuale orario, ovvero Messina-Monterosi Tuscia.

Ecco le parole del presidente, riportate da Tuttoc.com: “Questo è un modo per combattere la crisi energetica. La prendiamo come un’opportunità, che emerge da un’enorme difficoltà come quella del carobollette. Inoltre, questo orario salvaguarda le famiglie: con le partite che termineranno alle 13:45, viene salvato anche il pranzo domenicale“.