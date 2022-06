In mancanza di offerte Milenkovic potrebbe rinnovare ancora, ma l’Inter è dietro l’angolo: i nerazzurri preparano l’affondo decisivo

Il futuro di Nikola Milenkovic è uno dei temi caldi in casa Fiorentina. Da tempo ormai il difensore è accostato all’Inter, che nei prossimi giorni potrebbe sferrare l’attacco decisivo. Secondo TMW, infatti, con Skriniar sempre più vicino al PSG i nerazzurri hanno bisogno di trovare un sostituto all’altezza. Per ogni entrata un’uscita e così, mentre De Vrij libererebbe un posto per Bremer, Skriniar farebbe spazio proprio a Milenkovic.

I contatti tra l’Inter e l’entourage del giocatore sono andati avanti anche di recente. Milenkovic ha aperto anche alla possibilità di rinnovare per un ulteriore anno, ma davanti a un’offerta importante sarebbe pronto a partire. La Fiorentina chiede 20 milioni, ma è disposta a trattare con l’Inter e scendere eventualmente fino a 15. Qualora i nerazzurri chiamassero, ovviamente, Milenkovic non potrebbe rifiutare.