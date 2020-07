In mattinata incontro virtuale tra Casini, Barone e Commisso per chiarire sul Centro Sportivo: ecco il punto della situazione

Dopo la notizia dell’intervento della Soprintendenza di Firenze sul progetto per il nuovo Centro Sportivo della Fiorentina, il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha incontrato il direttore generale viola Joe Barone. Insieme a lui si è collegato virtualmente al presidente viola Rocco Commisso, ancora negli USA, per chiarire la situazione. Secondo quanto appreso dalla redazione di Fiorentinanews.com la chiamata è servita per tranquillizzare il numero uno della Fiorentina, apparso deluso e preoccupato. Nella call è stato ribadito che tutti gli enti coinvolti sono favorevoli al continuo del progetto per il Centro Sportivo, che ha solo subito un rallentamento di un paio di mesi.

