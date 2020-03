In mezzo ai dubbi, la risoluzione dei problemi ha un nome (e un numero) solo

In un attacco dove, per motivi diversi, sia Dusan Vlahovic che Patrick Cutrone non danno clamorose certezze per il futuro, l’arrivo alla Fiorentina di Christian Kouame può veramente essere il tassello che mancava al reparto.

Vlahovic si sta piano piano formando e sta crescendo sia tatticamente che tecnicamente ma resta un diamante grezzo con nemmeno dieci gol in Serie A mentre Cutrone, dopo sei mesi al Wolverhampton in cui ha visto poco il campo, è una punta d’area di rigore che fa forza più sul furore agonistico che sulle qualità tecniche.

Appunto per questo, Kouame è l’attaccante completo che manca ai viola. L’ex Genoa ha esperienza nel nostro campionato (al contrario del flop Pedro) ed ha tutte le caratteristiche per essere il numero nove (in tutti i sensi) della Fiorentina, facendo tandem con uno dei due sopracitati.

In attesa dell’ormai alle porte recupero dall’infortunio al crociato, la dirigenza ha sistemato l’attacco con un colpo da dieci. Anzi, da 9.