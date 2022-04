In mille per un sogno

La carica dei mille. Firenze ci crede. Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, saranno mille saranno i sostenitori della Fiorentina domani sera a Torino per spingere la squadra di Italiano alla conquista della finale di Coppa Italia otto anni dopo l’ultima volta. Per la precisione saranno 1.016, perché tanti sono stati i biglietti concessi dalla società bianconeri e tanti sono stati acquistati dal popolo viola, in una partita che ovviamente ha un valore straordinario – ben oltre il traguardo in palio di per sé significativo – come sempre è quando la Fiorentina incrocia la propria strada con quella della Juventus.

Mille in un giorno lavorativo e in un orario non certo comodo simboleggiano alla perfezione la fiducia che accompagna l’attesa, oltre che la smisurata passione di una tifoseria davvero con pochi eguali, ma non è certo una novità e semmai è soltanto questione di alimentarla doverosamente questa passione. Ciò che stanno facendo con merito Italiano e i suoi calciatori, e la settimana da mercoledì a mercoledì ne è la dimostrazione tangibile: in ottomila sei giorni fa si sono dati appuntamento al Franchi per un semplice allenamento, trentunomila erano sabato scorso per la gara di campionato contro il Venezia e appunto mille (1.016) domani riempiranno di voci, colori e suoni… viola il settore ospiti dello Stadium di Torino con una “missione”: spingere, anzi trascinare la Fiorentina ad una vittoria che rimarrebbe negli annali per tutto quello che significherebbe.