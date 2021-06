In odore di doppio annuncio: per un Italiano che entra… c’è un Ribery che va

Di fatto sarà domani l’ultimo giorno da giocatore della Fiorentina per Franck Ribery, con il contratto in scadenza e che solo nella breve parentesi firmata da Gattuso sembrava poter rimanere per un altro anno. Secondo il Tg Rai invece, a breve potrebbe arrivare una sorta di saluto ufficiale da parte della Fiorentina che proprio dal campione francese era ripartita nell’estate 2019, salvo ottenerne lampi di classe purtroppo solo ad intermittenza. Per un Ribery che va dunque, c’è un Italiano che è pronto ad entrare: i due di fatto si daranno il cambio.