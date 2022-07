Arrivano conferme sull’interesse della Fiorentina per Schuurs: attenzione altri due club di Serie A

Da qualche giorno è stato registrato un forte interesse della Fiorentina per Perr Schuurs dell’Ajax. Il centale difensivo olandese è stato individuato dalla dirigenza gigliata come il sostituto ideale di Milenkovic. Non che i viola abbiano voglia di fare a meno del serbo, ma vista la promessa fatta al giocatore la scorsa estate intanto sta cercando di cautelarsi.

In attesa di capire cosa farà Milenkovic la dirigenza gigliata per lui dovrà stare attenta ad altre squadre italiano. A riportarlo è il noto esperto di calciomercato olandese Ekrem Konur, che questo pomeriggio su Twitter ha rilanciato la notizia di un triplo interesse italiano per Schuurs: Fiorentina, Bologna e Torino sono pronte all’asta per assicurarsi il giovane olandese.

Questo il tweet il questione: