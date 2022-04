“In ottomila all’allenamento della Fiorentina: altro che mal di entusiasmo. Sarebbe come rifiutare Brad Pitt per paura di innamorarsene”

Nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara commenta l’entusiasmo manifestato intorno alla Fiorentina nella giornata di mercoledì per l’allenamento a porte aperte:

“Qualcuno dice che troppo entusiasmo fa male. Ora, a parte che stare insieme e condividere un po’ di entusiasmo è cosa rarissima ma vitale per noi umani. Ma, pensateci bene, è un po’ come se Brad Pitt invitasse a cena all’Enoteca Pinchiorri la single Samantha di Sorgane e lei decidesse di rifiutare perché se poi si innamora e la cosa funziona succede che subentra la paura che poi la storia finisca perché Brad perde la testa per la Jessica di Colonnata. E via giù: carpe diem. Certo, se l’invito è per mercoledì sera quando si gioca Juve-Fiorentina di Coppa allora Samantha avrebbe una ragione valida per dire no. Brad ci rimarrebbe male ma capirebbe, questo è sicuro”.