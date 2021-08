In passato lo aveva cercato anche la Fiorentina, la sfortuna continua a perseguitarlo: nuova rottura del crociato per Marko Rog

Quando Veretout si trasferì alla Roma, gli occhi della Fiorentina andarono anche su Marko Rog, che però scelse di vestire la maglia del Cagliari. Il centrocampista croato aveva appena recuperato dalla rottura del crociato per la quale era stato operato lo scorso dicembre. Ieri, nell’amichevole dei sardi contro l’Augsburg l’incubo per Rog è tornato a palesarsi: nuova rottura del crociato e un processo di riabilitazione da ricominciare da zero. Sicuramente non ci sarà per la gara contro la Fiorentina in programma il 24 ottobre.