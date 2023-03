In Polonia sono contenti, L’Equipe sottolinea il ‘percorso facile’ per il Nizza: lo snobismo che fa bene alla Fiorentina

Cinque anni lontano dall’Europa hanno pesato, a inizio stagione per acquisire ritmo e mentalità da grandi notti ma anche nell’immaginario comune, per cui la percezione che c’è della Fiorentina non è certo ai livelli dell’ultimo ciclo europeo viola. Nonostante si parli di Conference, quindi di terzo livello continentale, un po’ a tutti gli step la Fiorentina ha fatto i conti con un certo snobismo sul fronte opposto. Dal Twente di Jans al Sivasspor di Calimbay, passando per il Braga di Artur Jorge: un po’ tutti pensavano di mettere sotto la squadra di Italiano.

E lo stesso si può dire di quanto attende ora il gruppo viola: a Poznan il sorteggio è stato preso bene, nonostante un pronostico oggettivamente sfavorevole mentre L’Equipe parla di “tabellone facile” per il Nizza, che se batterà il Basilea troverà proprio la vincente di Fiorentina-Lech Poznan. La scaramanzia d’altra parte è materia molto più italiana che europea.