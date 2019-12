In prima fila, in tutti i sensi

All’attacco dell’attacco. E se la Fiorentina ha bisogno di trovare gol, Cutrone si è messo in prima fila. C’è da lavorare all’intesa col Wolverhampton, attuale società del giocatore, ma ci sarebbe già di base la volontà dell’attaccante di rientrare in Italia. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, all’attaccante, adesso al Wolverhampton, non dispiacerebbe affatto tornare in serie A con la casacca viola addosso. Conosce il campionato italiano, è pronto e questo è un dato assolutamente a suo favore. In Premier League non è riuscito a decollare dal punto di vista del numero delle marcature e ultimamente nemmeno come minutaggio. Tornare nel nostro campionato sarebbe sicuramente cosa gradita alla punta centrale classe ’98 che la Fiorentina considera una soluzione e molto più di un’idea. Qualche giorno fa è già stato fatto seriamente un sondaggio e le rive dell’Arno a Patrick sarebbero gradite.