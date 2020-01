In quarantacinque minuti la Juventus liquida la Roma. Per Bernardeschi, 90 minuti di…panchina

Con tre gol nella prima frazione di gara, la Juventus di Sarri liquida la Roma ai quarti di finale di Coppa Italia e vola in semifinale dove troverà la vincente di Torino-Milan. Il match termina 3-1: per i bianconeri a segno Ronaldo, Bentancur e Bonucci. La Roma accorcerà le distanze grazie ad una autorete di Buffon. Neanche un minuto per l’ex numero 10 Federico Bernardeschi, al centro anche di alcune trattative di mercato che potrebbero riguardarlo da vicino.