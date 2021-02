In ritardo di condizione e ko dopo l’Inter: servirà pazienza per Kokorin

Ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di vedere Aleksandr Kokorin ai suoi livello. Nonostante l’ottimismo fatto trapelare dalla Fiorentina sulle condizioni dell’attaccanto russo, ci ha pensato Prandelli a sparigliare le carte. Come detto dal tecnico viola in conferenza stampa, l’ex Spartak ha accusato un problema muscolare nei 18′ giocati contro l’Inter, un fastidio che ha precluso il lavoro delle ultime due settimane.

Niente di particolarmente grave, ma la Fiorentina dovrà pazientare più del dovuto prima di vedere Kokorin al 100%. Anche perché è gravato da una condizione fisica non particolarmente brillante, a tal punto che lo staff medico ha pensato ad una dieta specifica per aiutarlo. Contro lo Spezia, il russo andrà in panchina dopo che ieri si è allenato per tutta la rifinitura in solitario.