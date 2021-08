In Serie A prende campo l’ipotesi di uno sciopero delle società: I dettagli

È in programma per il pomeriggio l’assemblea odierna della Lega Serie A. Tra gli argomenti non ci sono né la questione spettatori negli stadi, né le misure di sostentamento richieste, insieme alla Figc e al Governo. Se Dal Pino o De Siervo ne parleranno, come inevitabile, i proprietari sono pronti a ribadire la necessità di un aiuto da parte delle istituzioni.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il tempo comincia a scarseggiare e i presidenti aspettano una risposta sull’apertura, almeno al 50% effettivo, degli impianti entro fine settimana. Nessuno parla di sciopero, ma è immaginabile che De Laurentiis, che avrà la prima in casa, non gradirebbe un mancato assist ai tifosi dal vertice tra Gravina e il Governo di mercoledì.