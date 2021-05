In Serie A si torna subito a guardare Lafont e il Nantes gongola pensando alla plusvalenza

Neanche il tempo di riscattarlo, che il Nantes potrebbe aver trovato già un club pronto a garantire una plusvalenza su Alban Lafont. La Fiorentina si è presa gli 8 milioni previsti dalla clausola in mano al club francese e chissà che non possa ritrovarselo da avversario dato che, secondo La Gazzetta dello Sport, il classe ’99 interessa alla Roma. Per altro l’ex portiere viola rischia la retrocessione dalla Ligue 1, dato che la sua squadra è terz’ultima, a -4 dalla zona salvezza, a 5 giornate dalla fine.