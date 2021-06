In settimana l’incontro tra la Fiorentina e Aquilani, sul tavolo il rinnovo del contratto: la posizione del tecnico viola

Con la sconfitta del Torino Primavera contro la Juventus in mattinata, la Fiorentina di Alberto Aquilani ha matematicamente raggiunto la salvezza. Non sono ancora ufficiali le modalità con il quale saranno effettuate le retrocessioni, ma la squadra viola è, a una giornata dalla fine, a debita distanza dal terzultimo posto (la squadra che lo occuperà che potrebbe essere invischiata nei playout con la penultima classificata).

Mercoledì dunque l’ultima partita contro la squadra giovanile del Sassuolo, poi sarà liberi tutti, forse senza neanche un allenamento, verso le vacanze estive. Da tenere d’occhio nei prossimi giorni la situazione dell’allenatore Alberto Aquilani, il quale contratto con la società gigliata scade a fine mese. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com la prossima settimana ci sarà l’incontro tra il tecnico e i dirigenti viola per discutere del rinnovo del contratto (che scadrà a fine mese). Aquilani vuole avere certezze sul mercato estivo, aspettandosi qualche colpo per il prossimo anno per rinforzare una rosa che perderà (per ragioni di età) il suo zoccolo duro. La sua volontà è comunque quella di continuare a Firenze almeno un’altra stagione.