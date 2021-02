In trasferta solo il Crotone ha fatto peggio della Fiorentina. Obbligatorio per i viola invertire fin da subito uno score “da retrocessione”

Sei punti in dieci partite: questo lo score horror della Fiorentina in trasferta fino ad oggi in campionato. Sei punti arrivati dalla mirabolante (e unica lontano da Firenze) vittoria contro la Juventus e dai pareggi contro Spezia, Parma e Torino, per il resto solo sconfitte. Peggio dei viola ha fatto solo il fanalino di coda della Serie A Crotone, totalizzando due punti soltanto. A fare compagnia alla squadra di Prandelli in questa speciale classifica a sei punti ci sono Parma e Cagliari (penultima e terzultima forza del campionato).

Commisso ha chiesto tre vittorie nelle prossime tre gare, di cui due in trasferta (contro Sampdoria e Udinese). Per farlo c’è da invertire un trend fuori casa che, ad oggi, è da retrocessione piena.