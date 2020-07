In Turchia vogliono Pedro: pronta l’offerta del Besiktas da presentare alla Fiorentina

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il Besiktas sarebbe interessato a Pedro, attaccante della Fiorentina in prestito (con diritto di riscatto) al Flamengo. Dopo il tentativo fallito questo inverno per portarlo in Turchia in prestito secco, ora il club bianconero sarebbe pronto a presentare a Commisso un’offerta da 9 milioni per la cessione a titolo definitivo. Difficile che la società viola voglia fare una minusvalenza, visto anche il contratto che lo lega fino a dicembre al Flamengo.

