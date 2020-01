In una gara rocambolesca un ex viola diventa mattatore e porta il Milan alla vittoria. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo delle 12:30 il Milan vince in casa per 3-2 contro l’Udinese. Ad aprire le marcature sono gli ospiti grazie al gol di Stryger Larsen in seguito a un intervento scomposto di Donnarumma. A riportare la gara in parità è l’ex viola Rebic ad inizio ripresa. I rossoneri vanno poi in vantaggio con il gol di Theo Hernandez, ma i friulani riportano la parità grazie al gol di Lasagna all’85. In pieno recupero però ancora Rebic sigla la rete che vale la vittoria per il Milan dell’ex tecnico Stefano Pioli che sale così a 28 punti in classifica, mente l’Udinese allenata da Gotti resta a quota 24 in compagnia di Fiorentina e Napoli.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 48, Inter 46, Lazio 45, Atalanta, Roma 35, Cagliari 29, Milan, Parma 28, Torino 27 Verona 25, Fiorentina, Napoli, Udinese 24, Bologna 23, Sassuolo 22, Sampdoria 19, Lecce 15, Brescia, Genoa 14, Spal 12.