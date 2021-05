“In vista del futuro c’è un progetto sportivo ancora da definire. Le prossime settimane rappresenteranno l’anno zero della gestione Commisso”

Sul Corriere Fiorentino, in un articolo a firma di Ernesto Poesio, viene presa in esame la stagione viola dopo la partita vinta contro la Lazio con un occhio al futuro: “Ancora poco, magari un pareggio mercoledì contro il Cagliari e la Fiorentina potrà finalmente mandare in archivio questa disgraziata stagione. Una boccata d’ossigeno, si spera l’ultima necessaria per tagliare il traguardo. Sul tavolo di questioni da risolvere e sistemare, ce ne sono parecchie. E la presenza di Rocco Commisso a Firenze non può che aiutare a mettere ordine nelle priorità. Al primo posto, naturalmente, c’è la questione allenatore rimasta sospesa (anche se non dietro le quinte) fino a oggi. E se nel frattempo il mercato dei tecnici si è mosso e alcuni obiettivi sfumati il tempo non manca. L’importante sarà cercare di utilizzarlo bene, con chiarezza e avendo bene in mente l’obiettivo da raggiungere. Perché le settimane che ora Commisso e la Fiorentina hanno davanti, hanno il sapore dell’anno zero. Dopo due anni di apprendistato e di errori difficilmente negabili, l’orizzonte della Fiorentina resta al momento nebuloso. Qual è il progetto sportivo? Cosa si chiede alla Fiorentina che verrà? Gioco, punti o magari tutti e due?. E in dirigenza ci saranno da evitare sovrapposizioni e tentativi di scalata all’interno della stessa società”.