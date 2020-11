In vista del prossimo DPCM, la Serie D chiude momentaneamente i battenti: campionati sospesi

Secondo quanto si apprende dalle ultime notizie, la Lega Dilettanti avrebbe deciso in vista del prossimo DPCM di sospendere per un mese il campionato di Serie D. La quarta serie italiana per importanza dovrebbe riaprire i battenti il prossimo 6 dicembre con il recupero delle gare non svolte. Il calcio si ferma di nuovo davanti all’imponente crescita dei contagi da Coronavirus. Si attende solo l’ufficialità.

0 0 vote Article Rating