In vista della Fiorentina, a Bologna si pensa già alla prossima stagione: via Mihajlovic, c’è un “ex” viola pronto a sostituirlo

Come riportato da bolognasportnews.it si respira aria pesante in casa del prossimo avversario della Fiorentina. Sembra infatti che il presidente del Bologna Joey Saputo stia già pensando alla prossima stagione, visto che l’attuale non sta regalando le gioie sperate dal patron canadese. L’ex allenatore -tra le altre- della Fiorentina Sinisa Mihajlovic pare sul passo d’addio. Il serbo sarebbe pronto a risolvere il proprio contratto col club rossoblù al termine della stagione.

Al suo posto, è circolata nelle ultime ore la voce di un altro “ex” della società viola. Quel Gennaro Gattuso che era arrivato in viola per iniziare un nuovo progetto tecnico, ma che poi sappiamo tutti come è andata a finire. Inoltre, a Bologna si parla anche di un futuro nella dirigenza per Giovanni Sartori, attualmente all’Atalanta.