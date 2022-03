In vista della Fiorentina, l’Inter recupera (almeno in allenamento) una pedina a centrocampo. Due big ancora a parte

Questa mattina ad Appiano Gentile l’Inter ha svolto l’allenamento odierno in vista della prossima partita in campionato contro la Fiorentina. Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi sul proprio profilo Twitter, Arturo Vidal è tornato ad allearsi in gruppo dopo le vicende extra campo delle ultime ore e un leggero sintomo influenzale.

Hanno lavorato ancora a parte i due acciaccati Brozovic e De Vrij. Saranno da valutare le condizioni dei due in vista del match, con il difensore praticamente certo del forfait. La squadra poi è rimasta al centro sportivo nerazzurro per una grigliata.