In vista della Fiorentina, l’Udinese pronta a recuperare una pedina importante…

Dopo l’imprevisto stop che gli ha impedito di essere convocato per la gara del Tardini, l’attaccante dell’Udinese, Gerard Deulofeu aveva cercato di tranquillizzare tutti sulle sue condizioni annunciando, in una storia su Instagram, di non aver subìto un infortunio grave. Secondo quanto scrive Udineseblog.it, dovrebbe poter recuperare in vista della Fiorentina anche Samir per il quale, dopo il fastidio muscolare accusato nel riscaldamento pre Parma-Udinese, gli accertamenti effettuati ieri hanno escluso lesioni.