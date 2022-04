In vista della Fiorentina Mourinho recupera una pedina fondamentale a centrocampo

Pensare a una partita per volta è un dictat fondamentale in casa Fiorentina. Udinese oggi, Milan domenica e poi si vedrà qual è la situazione. Il calendario, però, dice che lunedì 9 maggio arriverà al Franchi la Roma per quella che potrebbe essere una sfida decisiva per l’Europa.

Proprio in vista di quell’appuntamento, Josè Mourinho potrà contare su un fondamentale recupero a centrocampo. Come riporta TMW Bryan Cristante, il cui apporto era decisamente mancato contro l’Inter, è infatti tornato ad allenarsi in gruppo e probabilmente ci sarà già nella gara di Conference League contro il Leicester. Sospiro di sollievo per la Roma, che contro la Fiorentina potrà contare su uno dei suoi punti fermi.