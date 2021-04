In vista della Juventus cambiano le modalità del ritiro della Fiorentina: la società premia i giocatori dopo la vittoria

La Fiorentina continuerà il ritiro, ma in modo diverso. Come raccolto da Fiorentinanews.com, infatti, oggi e domani i giocatori potranno tornare a casa per la notte. Durante il giorno invece continueranno a rimanere tutti insieme, mentre da venerdì torneranno anche a dormire in albergo.

Una sorta di premio che la società ha voluto dare alla squadra, che in questi giorni ha mostrato concentrazione e si è allenata molto bene. Vedremo se questa decisione porterà i suoi frutti, così come il ritiro dei giorni scorsi ha portato alla vittoria di Verona.