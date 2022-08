Incendio al Viola Park: Intervengono gli operai, allarme nella zona. FOTO FN

Un incendio è divampato verso le 13 all’interno del cantiere dov’è in costruzione il nuovo centro sportivo della Fiorentina, il cosiddetto Viola Park, in via Pian di Ripoli.

Le fiamme si sono sprigionate da alcuni materiali depositati vicino al padiglione sul lato di via del Padule (quello che sarà destinato alla Fiorentina Femminile).

Il fuoco è stato subito domato dagli operai del cantiere, senza dover ricorrere all’intervento dei Vigili del fuoco. La colonna di fumo che si è alzata dal Viola Park ha però destato allarme in tutta la zona.