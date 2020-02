Inchiesta su Ramadani, gli occhi degli inquirenti sul trasferimento di Montiel alla Fiorentina. Ma l’agente non ci sta: “Operazione totalmente controllata”

L’inchiesta sul noto procuratore Abdilgafar “Fali” Ramadani prosegue in Spagna. L’agente che, nel corso degli anni, ha fatto molti affari con la Fiorentina durante l’epoca Della Valle, è indagato per riciclaggio di denaro sporco ed evasione fiscale.

La Guardia Civile spagnola ha richiesto informazioni a undici squadre di calcio per una serie di operazioni di mercato. Nel caso del Real Mallorca sotto la lente di ingrandimento c’è vendita di Tòfol Montiel alla Fiorentina e l’arrivo in prestito della serbo Sasa Zdjelar. “Non c’è niente. Questi giocatori non hanno mai attraversato Cipro o nessun paradiso fiscale e sono operazioni totalmente controllate”. Questo è quello che trapela da fonti vicine all’agente macedone.