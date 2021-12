Inchiesta su Ramadani: Sotto la lente il passaggio di Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus. La società viola non è indagata

Come avete potuto leggere ieri, il potente procuratore, Fali Ramadani, al centro di molte cronache di mercato riguardanti la Fiorentina nel corso degli ultimi anni, è indagato dalla procura di Milano.

Sotto la lente degli inquirenti ci sono alcuni affari portati avanti dall’agente macedone. E tra questi il passaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus e quelli di Pjanic dalla Juve al Barcellona.

Gli inquirenti stanno vagliando i flussi finanziari passati da conti correnti milanesi del manager ad altre società a lui riconducibili, con base in Irlanda o in altri paesi a fiscalità nulla o quasi.

I finanzieri ieri si sono presentati nella sede della Fiorentina (la società viola non è indagata, questo è importante) per richiedere alcuni documenti su questo trasferimento. Il club viola si dichiara sereno e pronto a collaborare per chiarire tutti gli aspetti finanziari dell’affare.