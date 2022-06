Inchiesta sulle plusvalenze Inter, nulla di rilevante. Si va verso l’archiviazione

A dicembre, la Procura di Milano ha ipotizzato il reato di falso in bilancio per quanto riguarda l’Inter. È partita immediatamente un’inchiesta sulle plusvalenze, ma non sembra emergere niente di particolare. Secondo quanto riportato dal quotidiano ANSA, si va verso la richiesta di archiviazione dell’inchiesta: un nulla di fatto, insomma.

Lo scorso inverno, sono stati sequestrati documenti, email e qualunque altro materiale di comunicazione alla società nerazzurra, per approfondire il caso. Dalle analisi degli acquisti e delle cessioni, oggetto del sospetto di questa inchiesta, non sarebbe venuto a galla nulla di penalmente rilevante.