Incognita Pezzella, il ritorno di Borja Valero. Callejon verso la panchina?

La Fiorentina a Parma avrà un volto diverso rispetto a quella che abbiamo visto contro la Roma. L’incognita principale è rappresentata da Pezzella. Il difensore argentino, convocato ma solo pro-forma per la trasferta dell’Olimpico, sta provando a recuperare in maniera definitiva per poter piazzarsi al centro della difesa. La soluzione alternativa, stante anche l’assenza di Martinez Quarta (squalificato) è quella di trasferire Caceres a destra e mettere Igor sul centrosinistra.

Borja Valero tornerà ad essere tra i convocati: mancava dalla seconda giornata contro l’Inter. Callejon invece potrebbe partire dalla panchina: il Corriere dello Sport-Stadio scrive di un Lirola favorito per la corsia di destra. Mentre Ribery dovrebbe affiancare uno tra Vlahovic e Kouame. Tutto questo a meno che Iachini non svolti verso una soluzione a tre attaccanti così come visto nel finale del match dell’Olimpico.