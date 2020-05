“Inconcepiblie, dannosa e assurda questa resistenza politica all’unico progetto di investimento cittadino. La battaglia contro uno stadio nuovo è contro Firenze”

Sempre sulla vicenda stadio della Fiorentina, sul Corriere dello Sport-Stadio è presente un editoriale, a firma Alberto Polverosi, dove all’interno troviamo toni e prese di posizione molto dure su chi sta a suo modo ostacolando i progetti di Rocco Commisso. “Ci domandiamo come sia possibile che questa città prosegua nella sua assurda, muta, odiosa battaglia non contro uno stadio nuovo, ma contro un investimento vero. Prima del virus era assurdo, ora è di più, ora è inconcepibile è inaccettabile”.

E ancora: “II Franchi va rifatto, non risistemato, rifatto. La torre di Maratona è un monumento? Ok. Le scale elicoidali non si possono buttare giù? Benissimo. Due mega teche di cristallo, si ingabbiano, così non si deteriorano e risplendono ancora di più…Non mi interessa di Commisso, non ho mai parlato con lui né con Barone, mi interessano però Firenze la Fiorentina. E trovo inconcepibile, dannosa, assurda questa resistenza politica all’unico progetto di investimento cittadino. È come se qualcuno lavorasse contro Firenze. Quanto sta accadendo intorno allo stadio è contro Firenze”.