Incontro con il DS del Pescara (ed ex viola) per la Fiorentina. In ballo ci sono due giocatori

Al Centro Sportivo della Fiorentina è arrivato stamani il direttore sportivo del Pescara ed anche ex giocatore viola, Daniele Delli Carri.

Facile pensare che la sua non sia una semplice visita di cortesia, ma interessata. Questo perché gli abruzzesi potrebbero prendere in questa sessione di mercato due giocatori viola, come l’attaccante Spalluto e il trequartista Agostinelli, da poco rientrato dalla Reggina dove non ha avuto una felicissima esperienza.