Incontro con l’avvocato di Iachini in programma per oggi. Sullo sfondo restano anche proposte inedite

L’esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà scrive così sul suo sito ufficiale riguardo alle novità per la panchina della Fiorentina: “La Fiorentina ha trascorso la giornata senza scegliere, non vuole sbagliare. Ha memorizzato la lettera scaricabarile di Montella, presto prenderà una decisione. Quanto possiamo aggiungere è che oggi ci sarà un incontro con l’avvocato di Beppe Iachini, una pista che va sempre seguita. Possibile che ci sia un contatto con Prandelli, mentre Di Biagio è stato proposto e ricordiamo che ha zero esperienze da allenatore di club. Non ci sono novità sul coinvolgimento di Ballardini (che il Genoa vorrebbe in una situazione di emergenza, ma i rapporti sono difficilissimi e per questo ha bloccato Lopez). Possibile che qualche proposta inedita sia stata fatta a Commisso e sarà confrontata con l’area tecnica.