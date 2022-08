Incontro decisivo tra Fiorentina e Empoli: Va in scena lo scambio. Ma Kouame resta un’incognita

È previsto per oggi l’incontro decisivo tra Fiorentina ed Empoli per definire un’operazione di mercato che veda la cessione di Zurkowski agli azzurri e, allo stesso tempo, il passaggio in viola di Bajrami.

Di questo affare scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio che sottolinea come su questo doppio fronte stia lavorando l’agente del fantasista Ramadani, che ieri si è incontrato con Joe Barone per trovare la quadra sull’operazione

Ad Empoli potrebbe andare pure Kouame, anche se con una formula diversa, anche se la Fiorentina sta provando a trattenere l’attaccante facendolo ricredere sulla sua volontà di andare a cercare più spazio altrove. Qualora l’ivoriano rimanesse, è previsto un conguaglio economico a favore dei ‘cugini’ per completare il trasferimento.