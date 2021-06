Incontro in corso tra Italiano e la Fiorentina: ultimi dettagli e poi la firma del contratto

E’ in continua evoluzione la vicenda Italiano, che sta proseguendo senza intoppi verso un lieto fine. Il tecnico firmerà con la Fiorentina e proprio in questo momento, scrive Gianluca Di Marzio, è in corso un incontro con i dirigenti viola. Una procedura burocratica, utile a definire tutti i dettagli del contratto fino alla fatidica firma, dopo aver risolto i problemi con lo Spezia tramite il pagamento della clausola rescissoria.

#Italiano è già a #Firenze, incontro in corso con i dirigenti della @acffiorentina per definire i dettagli del nuovo contratto e firmare, dopo aver risolto (attraverso il pagamento della clausola) con lo @acspezia @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 27, 2021