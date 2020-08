Incontro in corso tra la Fiorentina e due dirigenti dell’Empoli

Tante ipotetiche (o reali) trattative tra Empoli e Fiorentina potrebbero portare diversi calciatori da una sponda all’altra dell’Arno, a pochi km di distanza. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, pochi minuti fa al centro sportivo sono arrivati Accardi e Calistri, rispettivamente Direttore Sportivo e Segretario del club toscano. Zurkowski, Ricci, Ranieri: tanti probabilmente i nomi in ballo nell’incontro che sta avvenendo in questi minuti per un rapporto di mercato che si fa sempre più forte tra viola e azzurri.

