Incontro Nardella-Fuskas? Arriva la smentita: “Non hanno mai parlato di restyling del ‘Franchi'”

In una nota diffusa dal Il Sito di Firenze l’amministrazione comunale fiorentina smentisce l’indiscrezione de La Repubblica di ieri, secondo la quale il sindaco di Firenze, Dario Nardella avrebbe incontrato in Sicilia l’architetto e designer Massimiliano Fuksas per trattare anche del restyling dello stadio ‘Franchi’. “In merito a indiscrezioni apparse oggi su un quotidiano, si precisa che il sindaco Nardella conosce molto bene l’architetto Fuksas, si sono incontrati anche recentemente, ma non hanno mai parlato di stadio. L’amministrazione continua comunque a lavorare per il progetto di restyling del Franchi e per la cittadella dello sport a Campo di Marte”.

