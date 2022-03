Incontro tra Barone e Nardella: Si decide il futuro della nuova “casa viola”

Giornata di meeting importanti oggi in casa Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Sindaco di Firenze Dario Nardella e il Direttore Generale viola Barone si sono incontrati questo pomeriggio. Un po’ come da promessa da parte di entrambi.

Barone e Nardella, hanno visto insieme le caratteristiche generali del progetto che ha vinto il concorso per la realizzazione del nuovo stadio Franchi, concordando sulle prossime tappe da seguire.

Il primo cittadino del capoluogo toscano e il dirigente gigliato si vedranno ancora a partire dalle prossime settimane per entrare nei particolari. Diventerà questo un appuntamento con cadenza costante perché, come previsto nella convenzione per lo stadio, recentemente rinnovata, uno dei punti salienti è quello della costituzione di una commissione che segua passo dopo passo l’iter burocratico prima e la realizzazione dei lavori in seguito, che verranno realizzati al Franchi.