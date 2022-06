Incontro tra Monza e Cagliari per Cragno: la Fiorentina rischia di farsi sfuggire un altro obbiettivo per la porta

Guardando in casa Cagliari Joao Pedro sembra ormai un’ipotesi distante dalla Fiorentina, mentre Alessio Cragno continua ad essere uno dei principali indiziati per la porta viola. Sui due giocatori, però, si è lanciato con forza il Monza che non ha perso tempo.

Secondo quanto riporta TMW, infatti, questo pomeriggio è andato in scena un incontro tra Monza e Cagliari. Sul piatto attaccante e portiere, che il club neopromosso vorrebbe per rinforzarsi. Le parti non hanno ancora raggiunto un accordo, ma la pista rimane più che viva. Qualora non arrivasse a Cragno, comunque, il Monza ha già pronta l’alternativa Gollini, anche lui osservato dalla Fiorentina.