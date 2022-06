Incontro tra Monza e Inter per il mercato. Galliani parla anche di Sensi, Pinamonti…

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha incontrato l’Inter in un summit nella sede nerazzurra. La motivazione dell’incontro è, chiaramente, il calciomercato; in particolare, figurano Stefano Sensi e Andrea Pinamonti, nomi che circolano anche intorno agli interessi della Fiorentina.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, le parti si sono aggiornate e hanno parlato sicuramente del centrocampista in forza alla Sampdoria nell’ultima stagione. Per quanto riguarda Pinamonti, invece, il Monza sarebbe pronto ad acquistare l’attaccante trentino e avrebbe già un accordo con l’Inter. Il giocatore, però, non gradirebbe la destinazione e vorrebbe un maggiore salto di qualità. Galliani non ne ha parlato fuori dalla sede.