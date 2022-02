Incredibile Buffon: l’ex portiere della Juventus rinnova il contratto e giocherà fino a 46 anni

Non smette mai di sorprendere… e di giocare Gianluigi Buffon. L’ex portiere della Juventus, naturalmente non particolarmente amato dai tifosi viola a maggior ragione dopo quel “Giochiamo contro la Fiorentina” pronunciato prima della finale di Champions poi persa con il Real Madrid, ha infatti rinnovato il suo contratto con il Parma.

Nuova scadenza 2024, il che significa che Buffon giocherà almeno fino a 46 anni. “E’ un atto di responsabilità verso la città – le sue parole riportate dall’Ansa – Sono ottimista per il futuro di questo club. Per me è una sfida bella e entusiasmante, sento di poter dare una grande mano”.