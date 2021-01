Incredibile, il Bologna non subisce gol, batte il Verona e supera la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

In archivio il primo anticipo del sabato, con il successo interno del Bologna contro il Verona di Juric: i rossoblu si sono imposti per 1-0 grazie al rigore trasformato al 19′ del primo tempo da Orsolini. Nella ripresa almeno due occasioni clamorose sprecate dai gialloblu con Kalinic e Lazovic ma la difesa di Mihajlovic stavolta ha retto fino al termine, come era capitato solamente in altre due occasioni, una delle quali a Firenze. Bologna che ora scavalca momentaneamente la Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA: Milan 40, Inter 37, Roma, Juventus 34, Atalanta, Napoli, Lazio 31 Sassuolo 29, Verona 27, Benevento 21, Sampdoria, Bologna 20, Fiorentina 18, Spezia 17, Udinese 16, Cagliari, Genoa 14, Parma, Torino 12, Crotone 9.