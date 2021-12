Incredibile: il sorteggio di Champions League dovrà essere ripetuto. Il motivo

“A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica quali squadre possono giocare tra loro, si è verificato un errore materiale nel sorteggio degli ottavi di UEFA Champions League. Di conseguenza, il sorteggio è stato dichiarato nullo e sarà interamente rifatto alle 15.00″. Questo il comunicato emesso dalla UEFA poco fa che ufficializza la ripetizione del sorteggio degli ottavi di Champions.

Ma cos’è successo?

La pallina del Manchester United non è stata inserita nell’urna come possibile avversario dell’Atletico Madrid. Non solo: per errore la pallina dei Red Devils è stata inserita nell’urna come papabile avversaria del Villarreal al posto di quella del Liverpool.

Le due squadre, però. non potevano affrontarsi perché erano nello stesso girone. Per ironia della sorte, è stato estratto proprio il Manchester United come avversario degli spagnoli; a quel punto la pallina dei Red Devils è stata scartata (ma non è stata inserita quella del Liverpool), si è effettuato nuovamente il sorteggio ed è stato pescato il Manchester City.

