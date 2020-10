Incredibile in Serie B: sospesa la gara tra Venezia e Empoli

Durante la sesta giornata di Serie B, andata in scena questo pomeriggio con 6 partite, è successo qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. É stata infatti ufficialmente sospesa la sfida tra Venezia-Empoli. Il Motivo? Improvvisamente dopo l’intervallo, allo Stadio Penzo la nebbia è scesa sempre più fitta costringendo l’arbitro, l’esperto Paolo Valeri, a decretare la sospensione al 62′ del secondo tempo sul risultato di 2-0 per i padroni di casa. Resta adesso da capire quale sarà la data per il recupero dei pochi minuti rimasti da giocare, anche le voci dell’ultim’ora ipotizzano che la gara venga terminata domani.