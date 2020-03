Incredibile, la Lega Calcio contraddice la regione Liguria e rinvia anche Sampdoria-Verona

Incredibile ma vero. Sampdoria-Verona, in programma domani sera, è stata rinviata. Ma la cosa clamorosa non è tanto la decisione in sé, in linea con i provvedimenti presi tra ieri e oggi. Quanto semmai che tale decisione è stata presa dalla Lega poche ore dopo che il governatore della Liguria Toti aveva annunciato lo svolgimento della gara a porte chiuse. Ancora una volta tanta confusione e poca, per non dire nessuna comunicazione.