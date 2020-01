Incredibile ma vero! Dopo il flop alla Fiorentina, adesso lo vogliono tutti

Incredibile ma vero: l’ex Fiorentina Marko Pjaça è tra i giocatori più desiderati in questo mercato di Gennaio. Il giocatore della Juventus verrà probabilmente ceduto al fine di ritrovare minutaggio, ma ad oggi è difficile stabilire una destinazione. In pole position ci sarebbe il Cagliari, che però se la dovrà vedere con il Parma. Non da meno Verona, Genoa e Sampdoria che avrebbero manifestato il loro interesse nei confronti del giocatore per rinforzare la rosa. Insomma, nonostante la parentesi nerissima con la maglia della Fiorentina, Marko Pjaça ha tanti estimatori e molto probabilmente riuscirà a trovare una nuova sistemazione.