Incredibile Nedved: Va a vedere la Juventus Under 23 e ripete la stessa scena fatta contro la Fiorentina

E’ nervoso il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved. Del resto, nel giro di poche ore, la sua Juve ha perso tre punti in classifica perché è stato accolto il ricorso del Napoli, ha preso una bastonata in casa dalla Fiorentina e ha perso pure con la sua squadra Under 23 che milita in Serie C.

A proposito di questa partita c’è da segnalare che Nedved ha ripetuto la scena fatta contro i viola e se l’è presa con l’arbitro. “Non ho mai visto assegnare un calcio di rigore del genere, la palla ormai era a centrocampo senza che il direttore di gara si fosse accorto di nulla”. Questo è quello che ha detto dopo il rigore assegnato al Renate e realizzato da Kabashi che costa la sconfitta per 2-1 della formazione bianconera. Tra l’altro è la terza sconfitta di fila della U23.