Incredibile, non ci ricorderemo di Calvarese: la direzione precisa del fischietto, salvato però dal Var Giacomelli

Inter–Fiorentina, gara valida per la seconda giornata della Serie A, è stata diretta da Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, assistenti Fiorito e Liberti, in sala VAR Giacomelli. Al 6′ c’è già la prima ammonizione, a meritarla è Barella che interviene in gioco pericoloso su Ribery. Al 18′ Calvarese concede un calcio di rigore all’Inter per un presunto contatto Caceres – Lautaro: Giacomelli al VAR però lo richiama per rivedere l’azione, l’uruguagio infatti tocca prima la palla e il direttore di gara decide cosi di revocare il penalty e ritenere nulla l’ammonizione a Caceres. Al 32′ giustissimo il giallo per Ceccherini, falloso su Lautaro.

Al 35′ manata di Lukaku ai danni di Caceres, Calvarese non si avvede del contatto ma il belga meritava almeno il cartellino giallo. Nel secondo tempo non succede praticamente nulla sia sotto l’aspetto arbitrale che su quello degli episodi dubbi. Direzione onesta e senza grosse sbavature quella dell’arbitro abruzzese, per una partita comunque di medio-bassa difficoltà.